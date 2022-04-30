اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 04:00 ص
أكرم القصاص
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القومى للمرأة ببنى سويف: جلسات الدوار استهدفت 57 ألف رجل وسيدة حتى الآن

السبت، 30 أبريل 2022 04:00 ص
القومى للمرأة ببنى سويف: جلسات الدوار استهدفت 57 ألف رجل وسيدة حتى الآن نرمين محمود مقرر المجلس القومى للمراة ببنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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قالت نرمين محمود مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة بنى سويف، إن جلسات الدوار استهدفت نحو 57 ألف رجل وسيدة من أبناء محافظة بنى سويف حتى الآن.

وأضافت نرمين محمود لـ"اليوم السابع"، أنه جرى عقد نحو 568 جلسة داخل قرى المحافظة والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة الأوقاف ضمن مبادرة تنمية الأسرة المصرية.

وقالت مقرر المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، أنه تم ختام فعاليات الأمسيات الرمضانية بمحافظة بنى سويف والتى ينظمها المجلس القومي للمراة بالتعاون مع وزارة الثقافة "ممثلة فى الهيئة العامة لقصور الثقافة"، بقريه قمبش بمركز ببا إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة.

وأضافت نرمين محمود، أن الأمسيات شملت عروضا فنية ثقافية تتناول الرسائل الاساسية للمشروع القومي لتنمية الأسرة، والتي تم صياغتها ببساطة لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة لتشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور.


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