اليوم السابع
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القبض على المتهم باطلاق النار على سائق وإصابته في الهرم

السبت، 30 أبريل 2022 12:43 ص
القبض على المتهم باطلاق النار على سائق وإصابته في الهرم كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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ألقى رجال المباحث بقسم شرطة الهرم القبض على المتهم بالشروع في قتل سائق سيارة أجرة، واصابته برصاصة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة قاصدا قتل راكب طان بصحبة المصاب، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة سائق سيارة أجرة بطلق ناري ونقله إلى المستشفى لإسعافه بمنطقة الهرم. 
 
بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن عاطل وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أنه أطلق النار على السيارة الأجرة قاصدا قتل راكب كان بصحبة المجني عليه، بسبب خلافات مالية بينهما، وأرشد عن هوية عاطل كان بصحبته وقت ارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط السلاح الناري.
 
باستجواب الراكب الذي كان بصحبة المجني عليه أكد وجود خلافات مالية بينه وبين المتهم، وأن الجاني حاول قتله يعد تتبعه عقب استقلال السيارة بصحبة المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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قسم الهرم امن الجيزة

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