اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 01:17 م
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القبض على المتهمين بالاعتداء على مطعم فى الهرم باستخدام ألعاب نارية

السبت، 30 أبريل 2022 01:13 م
القبض على المتهمين بالاعتداء على مطعم فى الهرم باستخدام ألعاب نارية قوة أمنية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله قيام بعض الأشخاص بالاعتداء على أحد المطاعم بمنطقة الأهرام بالجيزة باستخدام ألعاب نارية وإحداث تلفيات به، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبى الواقعة، وذلك عقب تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بتاريخ 23 الجارى من شخصين "مالكين لأحد المطاعم – كائن بدائرة القسم" بقيام شخصين بالاعتداء عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة والمحال ملكهما بمنطقة ترسا بدائرة القسم، وذلك لقيام الطرف الأول بوضع لافتة كبيرة الحجم على المطعم الخاص بهما مما أضر بالمحل الخاص بالطرف الثانى.
 
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المشكو فى حقهما واللذان أقرا بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 
 
 

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