اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 03:59 ص
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العناية الإلهية تنقذ 8 ممرضات سقط بهن ميكروباص فى مصرف بالغربية

السبت، 30 أبريل 2022 03:58 ص
العناية الإلهية تنقذ 8 ممرضات سقط بهن ميكروباص فى مصرف بالغربية مستشفى قطور
الغربية مصطفى عادل

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أنقذت العناية الإلهية 8 ممرضات بمستشفى قطور المركزي من الموت بعدما سقط بهن ميكروباص فى مصرف ابشواي أثناء ذهابهن للعمل بالمستشفى.
 
تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز قطور بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب ميكروباص في مصرف ابشواي الملق.
 
انتقلت سيارات إسعاف والشرطة لمكان البلاغ، وتم إنقاذ 8 ممرضات يستقلون السيارة ونقلهن لمستشفى قطور المركزي.
 
واكدت إدارة العلاقات العامة بالمستشفى أن الممرضات تم نقلهن للمستشفى، لعمل الفحوصات اللازمة لهن، وانصرفت 7 منهن لبيوتهن  بعد عمل الفحوصات والاشعات والاطمئنان على صحتهم، فيما تم حجز احداهن  لوجود تجمعات دموية والاطمئنان على صحتها وعلى صحة جنينها.
 
 
 

مدير أمن الغربية

مستشفى قطور المركزي

إنقاذ 8 ممرضات بمستشفى قطور من الموت

قطور

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