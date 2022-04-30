وذكر الجهاز، في بيان بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات في بغداد، الأولى تتكون من 10 أشخاص من جنسيات عراقية وعربية، فيما تم في الثانية القبض على تاجر مخدرات عربي الجنسية بحوزته 6 كيلوجرامات من الحشيش واعتقال متهمين اثنين يعملان ضمن شبكته".

وأضاف البيان أنه "تم ضبط مستودع مخدرات في بغداد تابع للشبكة الأولى بداخله 6 ملايين و200 ألف حبة مخدرة، يقدر وزنها بطن من السموم المخدرة" جرى إحباط توزيعها في بغداد والمحافظات العراقية.

ولفت إلى القبض على 4 أشخاص عربا و3 عراقيين منتمين للشبكة الأولى وبناء على اعترافاتهم تم القبض على 3 آخرين، مشيرا إلى أن "المتهمين جميعاً، من الشبكتين، اعترفوا بارتباطهم بشبكات دولية وتمت إحالتهم إلى القضاء".