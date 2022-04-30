اليوم السابع
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العثور على جثة طفل ملقاة وسط القمامة في الجيزة

السبت، 30 أبريل 2022 06:08 م
العثور على جثة طفل ملقاة وسط القمامة في الجيزة أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة طفل وسط القمامة بمنطقة جسر الكونيسة، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بمنطقة جسر الكونيسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لطفل ملقاة وسط القمامة.
 
تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة لكشف هوية الطفل، وتحرر محضر بالواقعة،  وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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