العاملون بتجارة الجملة الأكثر تسجيلا لمتوسط ساعات العمل فى مصر بـ48.3 ساعة

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة متوسط ساعات العمل الأسبوعية في مصر خلال عام 2021، موزعة على القطاعات الصناعية المختلفة وفقا لما يلي:

بلغ أعلى متوسـط لعـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط "48.3 ساعة".

بلغ متوسط لعدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط "47.4 ساعة".

بلغ متوسط لعـدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في الصناعات التحويلية بمتوسط "46.2 ساعة".

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والأعمال "43.4 ساعة".

بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص "داخل المنشآت" 46.9 ساعة.

وإجمالا بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي 39.1% من إجمــالي المشتغلين "15 سنة فأكثر" لعام 2021، وهى نفس النسبة لعام 2020، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي بين الذكور 33.7%، بينما بلغت 69.9% للإناث خلال عام 2021، وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمين الصحي في القطاع الحكومي 97%، بينما بلغت 28.7% في القطاع الخاص داخل المنشآت خلال عام 2021.