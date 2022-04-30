الطب البيطرى يضبط 189 كجم لكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تواصل الجهات المختصة جهودها بتنظيم الحملات التفتيشية على الأسواق للحفاظ على الصحة العامة، وخاصة محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة والدواجن، وكذا محلات بيع الأسماك المملحة والفسيخ، بجانب المطاعم للتأكد من سلامة المنتجات والمعروضات ومطابقتها للمواصفات والاستهلاك الآدمى.

وفى هذا الصدد نظمت مديرية الطب البيطرى بقيادة الدكتور أحمد صالح حملة تفتيشية مكبرة طبقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وأيضاً محافظ أسوان، وبمتابعة من رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية استهدفت المرور على هذه المحلات لضبط أى مخالفات، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيالها.

وأشار الدكتور أحمد صالح إلى أن جهود الحملة والتى شارك فيها كل من الدكتور صلاح أحمد، والدكتورة وأسماء سلامة مفتشى البيطرى بإدارة مجازر المديرية أسفرت عن ضبط مخالفات بإجمالى 189 كجم كبدة بقرى مستوردة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، لافتاً إلى أنه تم تحرير محاضر جنح قسم شرطة أسوان ثان، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة.

يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة أسوان لاستقبال عيد الفطر المبارك وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.