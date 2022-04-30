اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 01:24 م
أكرم القصاص
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الصين تطلق 5 أقمار اصطناعية جديدة من منصة فى بحر الصين الشرقى

السبت، 30 أبريل 2022 01:05 م
الصين تطلق 5 أقمار اصطناعية جديدة من منصة فى بحر الصين الشرقى قمر صناعى
أ ش أ

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 أعلنت الصين أنها أرسلت بنجاح، اليوم السبت، خمسة أقمار اصطناعية إلى مدار محدد من منصة فى بحر الصين الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية من سلسلة "جيلين-1 قاوفن" بواسطة الصاروخ الحامل (لونغ مارش-11)، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح.

وستقدم الأقمار الصناعية خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات، من بينها مسح موارد الأراضى، والتخطيط الحضرى، ورصد الكوارث.

ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 418 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش. 

يذكرأن، أعلنت الصين أمس إطلاق قمرين صناعيين بنجاح إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق القمرين، سيوي 01 و02، على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارتش-2 سي ودخلا إلى المدار المخطط لهما.

وسيوفر القمران الصناعيان الخدمات التجارية لبيانات الاستشعار عن بعد للصناعات بما فيها المسح ورسم الخرائط وحماية البيئة، بالإضافة إلى الأمن الحضري والتنمية الرقمية الريفية.

يشار إلى أن هذه هي المهمة رقم 417 لسلسلة الصواريخ الحاملة طراز لونج مارتش.

 


قمر صناعى

الصين

بكين

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