الصين تطلق 5 أقمار اصطناعية جديدة من منصة فى بحر الصين الشرقى

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أعلنت الصين أنها أرسلت بنجاح، اليوم السبت، خمسة أقمار اصطناعية إلى مدار محدد من منصة فى بحر الصين الشرقى.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) أنه تم إطلاق سلسلة الأقمار الصناعية من سلسلة "جيلين-1 قاوفن" بواسطة الصاروخ الحامل (لونغ مارش-11)، ودخلت المدار المخطط لها بنجاح. وستقدم الأقمار الصناعية خدمات بيانات الاستشعار عن بعد التجارية لقطاعات، من بينها مسح موارد الأراضى، والتخطيط الحضرى، ورصد الكوارث. ويعد هذا الإطلاق المهمة رقم 418 لسلسلة الصواريخ الحاملة لونج مارش.

يذكرأن، أعلنت الصين أمس إطلاق قمرين صناعيين بنجاح إلى الفضاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.