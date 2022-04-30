حذرت وزارة الصحة العراقية اليوم /السبت/ من تفشي مرض "الحمى النزفية" في الوقت الحالى، وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "البلاد سجلت خلال عام 2019 "20 حالة" بالمرض المستوطن منذ سبعينيات القرن الماضى، و19 حالة خلال 2021، أما العام الحالي فبلغت إصاباته 18 شخصا و4 وفيات بمحافظة ذي قار مع حالات أخرى بالديوانية والنجف والمثنى، إضافة إلى حالات مشتبه بها بمحافظات أخرى، ما استوجب الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة".
وكشف الحلفى عن "عدم وجود علاج أو لقاح ناجح للبشر أو الحيوانات ضد المرض، وما يتم عمله هو معالجة المصابين بأدوية تحافظ على العلامات الحيوية للإنسان، إضافة إلى مكونات نقل الدم والعلاج التحفظى"، مؤكداً وجوب مراجعة الإنسان المصاب بمرحلته الأولى فوراً للمستشفى لإنقاذ حياته كون التأخير سيؤدي إلى الوفاة، إذا وصل المرض لمراحل متقدمة .
يذكرأن، أعراض مرض "الحمى النزفية" بمرحلته الأولى هى ارتفاع درجة الحرارة والخمول وآلام مختلفة في الجسم والبطن .
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