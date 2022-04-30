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حذرت وزارة الصحة العراقية اليوم /السبت/ من تفشي مرض "الحمى النزفية" في الوقت الحالى، وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "البلاد سجلت خلال عام 2019 "20 حالة" بالمرض المستوطن منذ سبعينيات القرن الماضى، و19 حالة خلال 2021، أما العام الحالي فبلغت إصاباته 18 شخصا و4 وفيات بمحافظة ذي قار مع حالات أخرى بالديوانية والنجف والمثنى، إضافة إلى حالات مشتبه بها بمحافظات أخرى، ما استوجب الحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة".