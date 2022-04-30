وكشف الحلفى عن "عدم وجود علاج أو لقاح ناجح للبشر أو الحيوانات ضد المرض، وما يتم عمله هو معالجة المصابين بأدوية تحافظ على العلامات الحيوية للإنسان، إضافة إلى مكونات نقل الدم والعلاج التحفظى"، مؤكداً وجوب مراجعة الإنسان المصاب بمرحلته الأولى فوراً للمستشفى لإنقاذ حياته كون التأخير سيؤدي إلى الوفاة، إذا وصل المرض لمراحل متقدمة .

يذكرأن، أعراض مرض "الحمى النزفية" بمرحلته الأولى هى ارتفاع درجة الحرارة والخمول وآلام مختلفة في الجسم والبطن .