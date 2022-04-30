اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 05:55 م
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السيطرة على حريق نشب في 3 منازل مجاورة بقرية الأوسط قمولا في نقادة جنوب قنا

السبت، 30 أبريل 2022 05:17 م
السيطرة على حريق نشب في 3 منازل مجاورة بقرية الأوسط قمولا في نقادة جنوب قنا سيارات مطافئ - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، اليوم السبت، من السيطرة علي حريق نشب في 3 منازل مجاورة بقرية الأوسط قمولا في نقادة جنوب قنا.

 

تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد السيطرة علي حريق نشب في 3 منازل مجاورة بقرية الأوسط قمولا في نقادة، بسبب ماس كهربائي ونتج عنه إصابة عبد الناصر خليل، 24 عاما، وتم تحوليه إلي مستشفي طوخ التكاملي.

 

وانتقلت قوة من الحماية المدينة تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدينة قبل امتداد الحريق للمنازل المجاورة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.


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