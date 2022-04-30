اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 05:43 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

السياحة والآثار: 86 منشأة فندقية في مدينة شرم الشيخ تتحول إلى الأخضر

السبت، 30 أبريل 2022 05:34 م
السياحة والآثار: 86 منشأة فندقية في مدينة شرم الشيخ تتحول إلى الأخضر أرشيفية
كتب محمد أسعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة السياحة والآثار إن إجمالي عدد المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ سواء التي حصلت بالفعل أو تقدمت للحصول على شهادة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، بلغ 86 منشأة فندقية، تضمنت 22 منشأة حصلت بالفعل على الشهادة، و48 منشأة أخرى تقدمت للحصول عليها وجاري العمل على تطبيق المعايير بها تمهيداً لحصولها علي الشهادة، بالإضافة إلى 16 منشأة فندقية تقوم باستكمال إجراءات الحصول على الشهادة.
 
وقد قامت بحصر ذلك لجان الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بالتزامن مع مرورها على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ لإعادة تقييمها وفقاً للمواصفات الفندقية الجديدة. 
 
ومن جانبه، أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن ذلك يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الخاص بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، في نهاية شهر يناير الماضي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي.
 
وأشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة إلى استمرار المتابعة والتنسيق ما بين الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، وممثلي الشركات المانحة لهذه الشهادة للوقوف على أية تحديات تواجههم في تطبيق المعايير البيئية بمدينة شرم الشيخ ومحاولة تذليل العقبات لهم.
 
وأضاف أنه يتم أيضاً التعاون مع ممثلي المنشآت الفندقية لسرعة السير في إجراءات الحصول على تلك الشهادة من خلال التنسيق مع الشركات المانحة ولا سيما قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP27.
 
 جدير بالذكر أنه فور صدور هذا القرار الوزاري قامت الوزارة بمخاطبة غرفة المنشآت الفندقية لاتخاذ اللازم حيال التعميم على كافة المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بما جاء في هذا القرار وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به. 
 
وكانت قد نظمت، وزارة السياحة والآثار، في منتصف مارس الماضي، بالتنسيق والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ورشة عمل حضرها مسئولو ٤٥ منشأة فندقية بمدينة شرم الشيخ والتي تقدمت للغرفة للحصول على شهادة النجمة الخضراء التي تعتبر احد الشهادات التي تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، وذلك لتعريفهم ببرنامج هذه الشهادة والاشتراطات والممارسات التي يجب توافرها وتطبيقها داخل المنشأة من أجل الحصول على هذه الشهادة.  

وزارة السياحة والآثار

شرم الشيخ

الفنادق الخضراء

الشهادة الخضراء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شركات السياحة ملزمة بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة وفقا للقانون

السبت، 30 أبريل 2022 05:00 م

أهلا بالعيد.. العرب يستعدون لاستقبال عيد الفطر.. عُمان تُقصر الصلاة بالمساجد على متلقى اللقاح.. الإمارات: تسهيلات منح تأشيرة السياحة.. الكويت: إلغاء المصليات وإطلاق 2800 رحلة.. ومفتى القدس يعلن موعد الصلاة

الجمعة، 29 أبريل 2022 12:00 م

قيادات السياحة والآثار تجتمع لمناقشة مستجدات الأعمال بالمتحف المصرى الكبير

الخميس، 28 أبريل 2022 03:59 م

الصناعة والسياحة والغذاء في إسبانيا الأكثر تضررا من الحرب بأوكرانيا

الخميس، 28 أبريل 2022 01:29 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة