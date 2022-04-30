السياحة والآثار: 86 منشأة فندقية في مدينة شرم الشيخ تتحول إلى الأخضر

كتب محمد أسعد

قالت وزارة السياحة والآثار إن إجمالي عدد المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ سواء التي حصلت بالفعل أو تقدمت للحصول على شهادة تفيد تطبيق الممارسات الخضراء، بلغ 86 منشأة فندقية، تضمنت 22 منشأة حصلت بالفعل على الشهادة، و48 منشأة أخرى تقدمت للحصول عليها وجاري العمل على تطبيق المعايير بها تمهيداً لحصولها علي الشهادة، بالإضافة إلى 16 منشأة فندقية تقوم باستكمال إجراءات الحصول على الشهادة.

وقد قامت بحصر ذلك لجان الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة بالتزامن مع مرورها على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ لإعادة تقييمها وفقاً للمواصفات الفندقية الجديدة.

ومن جانبه، أوضح عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن ذلك يأتي تنفيذاً للقرار الوزاري الخاص بالتزام كافة المنشآت الفندقية والسياحية بمدينة شرم الشيخ (كمرحلة أولى) بالحصول على شهادة من إحدى الجهات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة، في نهاية شهر يناير الماضي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي أيضاً في إطار الاستعدادات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" بمدينة شرم الشيخ خلال العام الحالي.

وأشار محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة إلى استمرار المتابعة والتنسيق ما بين الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، وممثلي الشركات المانحة لهذه الشهادة للوقوف على أية تحديات تواجههم في تطبيق المعايير البيئية بمدينة شرم الشيخ ومحاولة تذليل العقبات لهم.

وأضاف أنه يتم أيضاً التعاون مع ممثلي المنشآت الفندقية لسرعة السير في إجراءات الحصول على تلك الشهادة من خلال التنسيق مع الشركات المانحة ولا سيما قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP27.

جدير بالذكر أنه فور صدور هذا القرار الوزاري قامت الوزارة بمخاطبة غرفة المنشآت الفندقية لاتخاذ اللازم حيال التعميم على كافة المنشآت الفندقية بضرورة الالتزام بما جاء في هذا القرار وتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه في أجل غايته ستة أشهر من تاريخ العمل به.

وكانت قد نظمت، وزارة السياحة والآثار، في منتصف مارس الماضي، بالتنسيق والتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ورشة عمل حضرها مسئولو ٤٥ منشأة فندقية بمدينة شرم الشيخ والتي تقدمت للغرفة للحصول على شهادة النجمة الخضراء التي تعتبر احد الشهادات التي تفيد قيامها بتطبيق اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة، وذلك لتعريفهم ببرنامج هذه الشهادة والاشتراطات والممارسات التي يجب توافرها وتطبيقها داخل المنشأة من أجل الحصول على هذه الشهادة.