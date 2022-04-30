

وأوضح السديس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - أن الوكالات المعنية بالرئاسة عملت بشكل مكثف ومستمر على تطهير وتعقيم، وغسل وتعطير المسجد الحرام والمسجد النبوى وساحاتهما ومرافقهما، باستخدام تجهيزات ومواد ذات جودة وكفاءة عالية، تضمن تسخير التقنية بتوفير البايوكير والروبوتات الذكية، بالإضافة إلى توفير سقيا ماء زمزم في كل جنبات وساحات المسجد الحرام والمسجد النبوي بما يغطي أعداد المصلين والمعتمرين والمعتكفين.



وفي سياق متصل، كثفت إدارة التطهير بوكالة شؤون المسجد النبوي جهودها في تطهير وتعقيم المسجد النبوي وساحاته ومرافقه خلال ليلة الختمة، حيث تُعنى الإدارة بتهيئة المسجد النبوي للزوار والمصلين ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، كما قامت بالإشراف على تطهير المسجد النبوي بأحدث المعدات وأجود أنواع المنظفات الصديقة للبيئة على مدار الساعة ليبقى مكاناً نظيفاً مهيأً للصلاة والعبادة، حرصاً على توفير أرقى وأعلى مستويات الخدمة للزوار والمصلين.



كما قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة سقيا زمزم 2 مليون لتر من ماء زمزم، ووزعت حوالي مليون عبوة ماء زمزم بالمسجد الحرام ليلة ختم القرآن.