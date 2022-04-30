اليوم السابع
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الرعاية الصحية: 30 مليون جنيه لتجهيز وحدة الغسيل الكلوى بمركز 30 يونيو الدولى

السبت، 30 أبريل 2022 02:39 م
الرعاية الصحية: 30 مليون جنيه لتجهيز وحدة الغسيل الكلوى بمركز 30 يونيو الدولى التأمين الصحى الشامل
كتب ــ وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الرعاية الصحية عن تجهيزات مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والذي يقدم الرعاية صحية المتكاملة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمفهوم متطور من خلال توفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية، حيث بلغت تكلفة تجهيزات وحدة الغسيل الكلوي بمركز 30 يونيو الدولي أكثر من  30 مليون جنيه. 
 
 وأوضح بيان هيئة الرعاية الصحية، أن مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، يقدم الخدمة الطبية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية وذلك فى تخصصات أمراض الكُلى، المسالك البولية، والأوعية الدموية، كما يتوفر بالمركز بنك دم تخزينى، بالإضافة إلى توفر معمل خاص، وقسم أشعة متكامل ، لتقديم جميع الخدمات اللازمة للمتابعة الدقيقة والدورية لجميع المرضى المترددين على المركز بما يعود بالنفع على مرضى الكُلى بالمحافظة.
 
وأشار البيان، إلى أن مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، تبلغ طاقته الاستيعابية 108 ماكينات جهاز غسيل كُلوي، بالإضافة إلى 3 غرف للعمليات بنظام الكبسولة، ونظام الكبسولة هو النظام المُتبع في معظم الصروح الطبية على مستوى العالم.
 
وتابع البيان: يتوفر بمركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، استخدام تقنية " فصل البلازما " 
حيث يتم بالمركز عمل جلسات لفصل البلازما العلاجية بأحدث الماكينات المخصصة لذلك الغرض، وهو ما ساعد على إنقاذ حياة الكثير من المرضى على مدار الأشهر الماضية، وبداخل مركز 30 يونيو للكُلى والمسالك البولية، يوجد 41 سرير للمرضى بأقسام الاستقبال والداخلي، فضلًا عن 8 غرف عمليات داخلي، إلى جانب 12 عيادة متخصصة في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية.

الرعاية الصحية

مركز 30 يونيو

التامين الصحي الشامل

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