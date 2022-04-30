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الرئيس السيسى وولى عهد أبو ظبى يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك

السبت، 30 أبريل 2022 08:36 م
الرئيس السيسى وولى عهد أبو ظبى يتبادلان التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للتهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنياً للإمارات الشقيقة والأمة العربية والإسلامية كل تقدم واستقرار.
 
وأعرب الشيخ محمد بن زايد من جانبه عن الشكر والامتنان للرئيس علي التهنئة الكريمة، متمنياً له ولمصر كل الازدهار والرخاء.
 
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

السيسي

الرئيس السيسي

عيد الفطر المبارك

محمد بن زايد

الامارات

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