الداخلية تضبط متهما بتزوير الأوراق والمحررات الرسمية بالشرقية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهود مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية وضبط القائمين على تصنيعها ومروجيها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية ، متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (6 بيانات ضريبية- 7 شهادات تنازل- 5 شهادات بيانات وقياس مستوى- تقرير طبى- 3 إستعلامات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية وممهورين بأختام مقلدة"- مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول).

وبمواجهته بما أسفر عنه التحريات والضبط أقر بقيامه بترويج المستندات الحكومية المزورة المضبوطة لراغبى الحصول عليها بمقابل مادى وأضاف بأن القائم على إصطناع وتقليد تلك المستندات (صاحب محل ألعاب إلكترونية- مقيم بذات الدائرة)، حيث تم ضبطه وبتفتيش المحل الخاص به تم ضبط (3 بيانات ضريبية- 3 تقارير طبية- شهادة تنازل- 10 خطابات خالية البيانات "جميعهم مزورين ومنسوبين لعدد من الجهات الحكومية"- جهاز كمبيوتر بمشتملاته متصل بماكينة تصوير متعددة الإستخدامات- 2 هارد ديسك- هاتف محمول "بفحصه تبين أنه محمل بالعديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى).