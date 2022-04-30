الداخلية تداهم 4 مصانع غير مرخصة وتضبط 2000 طن مواد مغشوشة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

وجهت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع الجهات المعنية حملة مكبرة إستهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق مديرية أمن الشرقية.. والتى أسفرت عن ضبط (4 مصانع - مجزر - ثلاجة) بدون ترخيص يتم خلالهم إنتاج وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعى والمواد الغذائية والكيماويات المقلدة والمصنعة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر، وكذا ضبط المديرين المسئولون عنها.

بلغ إجمالى المضبوطات التى أسفرت عنها نتائج الحملة (2000 طن مواد خام ومنتج نهائى ومستلزمات إنتاج زراعى مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر - 576,75 طن مواد خام ومنتج نهائى "بويات ومواد كيماوية تستخدم فـى تصنيع السيراميك" - 10,8 طن لحوم ودواجن وأسماك ومصنعاتها مجهولة المصدر وبدون بيانات غير صالحة للإستخدام الآدمى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.