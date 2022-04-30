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الداخلية: استئناف استخراج تصاريح العمل من ثانى أيام عيد الفطر

السبت، 30 أبريل 2022 01:00 م
الداخلية: استئناف استخراج تصاريح العمل من ثانى أيام عيد الفطر وزارة الداخلية- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

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تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة، ابتداءً من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.
 
جاء ذلك فى إطار توجيهات وزير الداخلية بتقديم كافة التيسيرات للمواطنين العائدين من الخارج والمعارين للعمل خارج البلاد فى استخراج تصاريح العمل لهم، وبمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
 

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