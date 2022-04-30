"الخبيز" يجمع الأسر القناوية قبل العيد.. والفايش والبسكويت أشهر المخبوزات بقنا

قنا- صابر سعيد

يقبل القناوية على تجهيز المخبوزات قبل أيام من عيد الفطر المبارك، حيث تجتمع الأسرة والجيران في المشاركة بالتجهيزات وعمل البسكويت والناعم والفايش وغيرها من الأنواع المعروفة التي يتم تناولها مع الشاي واللبن في أول الأيام وقت الإفطار، وفي جو يسوده التعاون تجمع جلسات الخبيز الأفراد ليخرج في النهاية أنواع عديدة من المخبوزات التي تصنع بحب داخل المنزل.

والناعم والبسكويت من أشهر المخبوزات التي تعد داخل منازل الأسر القنائية وكذلك تباع في المحلات ويقبل عليها الزبائن لأنها النوع الرسمي الذي يتناوله القنائي وقت الإفطار بالإضافة إلى الفايش طوال أوقات العام وليس في عيد الفطر فقط والذي يتغير اسمه من محافظة إلى أخرى ولكن تظل طريقة عمله واحدة.

قالت سيدة محمد، ربة منزل، إن خبيز العيد يجمع كل أفراد الأسرة التي تشترك في عمله سواء الأطفال والكبار، وكذلك يجمع الجيران مع بعضهم البعض حيث يكون هناك اتفاق مسبق على ميعاد يوم الخبيز ويكون عند أحد الأفراد ثم يتقاسمون الأدوار فيما بينهم، ومن أشهر المخبوزات التي تستمر طوال العام وليس في عيد الفطر فقط الفايش الذي تشتهر به محافظة قنا.

وأوضحت سيدة محمد، أن طريقة عمل الفايش لا تختلف كثيرًا بقنا عن الأماك الأخرى فالمقادير واحدة وهي الدقيق القمح أو الفاخر والحليب والسمن البلدي والبودرة وملح وسكر، بالإضافة إلي الكركم الذي تشتهر به مخبوزات الفايش فيه قنا والذي يعطي لون وطعم مختلف، ومقادير البسكويت لا تختلف كثيرًا فتتكون من دقيق وبيكنج بودر وسكر ناعم وحليب ونشا وبيض ونشادر وسمن بلدي، والمقادير تعد بحسب الحجم المطلوب من الخبيز.

وقال محمد علي، بائع، إن هناك أنواع عديدة متواجدة داخل الأسواق للكعك التي تجهز قبل عيد الفطر بكميات ويقبل علي شرائها الزبائن ومن تلك الأنواع البسكويت والناعم والعجوة الملبن والسادة والكعك الناعم والمكسرات والبرازك السوري، والبسكويت بطعم الفانيلية والبرتقال والشكولاته.

وأوضح على، أن أسعار الكعك الناعم 50 جنيها والعجوة 55 جنيها والبيتيفور جميع الأنواع 60 جنيها، والبسكويت اللوكس 60 جنيها، والغريبة 60 جنيها، والعجوة الملبن والسمسم 40 جنيها للكيلو، والفايش 40 جنيها للكيلو، مضيفًا أن المقادير لا تختلف كثيرًا عن التي تصنع في المنزل ولكن تعد بعناية وبإتقان فلذلك تخرج المخبوزات بشكل وطعم مميز.



الفايش والبسكويت أشهر المخبوزات بقنا (1)



الفايش والبسكويت أشهر المخبوزات بقنا (2)



الفايش والبسكويت أشهر المخبوزات بقنا (3)



الفايش والبسكويت أشهر المخبوزات بقنا (4)



الفايش والبسكويت أشهر المخبوزات بقنا (5)