أ ش أ

أعلنت قوات الجيش اليمنى، توثيق 131 خرقًا للهدنة ارتكبتها جماعة الحوثى الإرهابية، في جبهات مأرب والجوف وصعدة وحجّة وتعز والضالع، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وذكر الجيش - في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية) - أنه تم رصد 49 خرقًا فى جبهات محور تعز، و34 خرقًا في الجبهات غربي حجة، و28 خرقًا في جبهات مأرب، و13 خرقًا شرق وشمالى حزم الجوف، و6 خروقات في محور الضالع، وخرقًا واحدًا بجبهة رازح غربي صعدة.

وأضاف البيان أن الخروقات عبارة عن محاولات تسلل مجاميع حوثية إلى مواقع الجيش جنوبي مأرب، إضافة إلى استمرار إطلاق النار بالمدفعية والعيارات المختلفة على المواقع بكافة الجبهات، إضافة إلى نشاط الجماعة فى شق طرقات واستحداث مواقع وتحصينات، واستقدام تعزيزات، وتحليق للطيران الاستطلاعي المسيّر.

يذكرأن، أعلن الاتحاد الأوروبى، دعم توجهات مجلس القيادة الرئاسى اليمنى وحكومته في إيلاء الإصلاحات الاقتصادية أولوية، مؤكدا استمرار جهوده في تعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية في اليمن.

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، في بيان: "نرحب باعتماد الموازنة اليمنية لسنة 2022 من قبل مجلس النواب يوم 21 أبريل.. هذه الخطوة الهامة تنسجم مع التطورات الإيجابية الأخيرة في المجال الاقتصادى".

وأضافت: "نرحب بالخطوات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزى ونشجع جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لإعطاء الأولوية للإصلاحات الاقتصادية والمالية وتقديم الخدمات للشعب اليمنى".

واعتبرت البعثة أن "الإصلاحات والسياسات السليمة الموثوقة الشاملة إلى جانب تحسين الشفافية أمور أساسية لاستعادة ثقة اليمنيين والمجتمع الدولي. من المهم ضمان دفع مرتبات الموظفين المدنيين بانتظام واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية وتعزيز مؤسسات الدولة".

وأكدت البعثة، أنها "ستواصل الانخراط مع جميع الأطراف لتعزيز وحدة المؤسسات الاقتصادية والتعاون فيما بينها في جميع أنحاء البلد".