"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للمدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية

كتب محمود طه حسين

أعلنت الصفحة الرسمية للمدارس الرسمية الدولية، عن دخول المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية والمدرسة الرسمية بالنوبارية إلى قائمة المدارس الرسمية الدولية، على أن يتم فتح باب التقدم لرياض الأطفال للعام الدراسي المقبل 2022،2023، غدا والاعلان عن فتح باب التحويلات فى شهر يوليو المقبل.

وكانت مؤسسة المدارس الرسمية الدولية قررت فتح باب التقدم للمدارس الرسمية الدولية حتى 7 مارس الجارى.

وشملت فرص التقدم للعام الدراسى المقبل المدارس الدولية الحكومية في فروع فروع "العبور والشروق وبورسعيد 1 و2 وطنطا والمنصورة وفرع الإسكندرية ودمياط وزهراء مدينة نصر ومصطفى النحاس والسادس من أكتوبر 1و2 و3 وفرع العاشر من رمضان وكفر الشيخ".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقت تجربة المدارس الرسمية الدولية الحكومية عام 2014، حيث بدأ التجربة بمدرستين دوليتين، ثم وصلت حاليا إلى 19 مدرسة، نقدم فى التقرير التالى خريطة توزيع المدارس وشروط التقدم للعام الدراسى المقبل ومميزاتها.

وتشرف على المدارس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بقيادة الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير ومؤسسة المدارس الرسمية.