البوليس المزيف.. منتحلو صفة رجال شرطة بالقاهرة: نستخدم كارنيهات "مضروبة"

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الله محمود

اعترف متهمون بانتحال صفة رجال شرطة، عن طريق تزوير كارنيهات واستخدام هواتف تشبه جهاز اللاسلكي، في إطار خطتهم للنصب على المواطنين، أثناء مرورهم بالشوارع، والاستيلاء على أموالهم، بعد تفتيشهم بزعم أنهم رجال شرطة.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص لقيامه بسرقة أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم)، بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلاً السيارة قيادته فوجئ بقيام شخصان يستقلان سيارة باستيقافه وادعى أحدهما أنه "رجل شرطة" وأظهر له كارنيه "بذات الصفة" وقاما بتفتيشه والتحصل منه على مبلغ مالى وهاتف محمول ولاذا بالفرار .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصان "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظة القاهرة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط أحدهما وبحوزته (مبلغ مالى – كارنيه شرطة "مزور" – هاتف يشبه جهاز اللاسلكى – هاتف محمول خاص بالمجنى عليه)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب "انتحال صفة رجل شرطة" باستخدام المضبوطات المشار إليها، وأن المبلغ المالى والهاتف المحمول المضبوطين من متحصلات الواقعة.