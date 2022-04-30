وقال كيربى - حسبما أفادت قناة "الحرة" الأمريكية - إن واشنطن لا تضع أفقا زمنيا للمساعدات العسكرية لكييف، ويتم التواصل مع القوات الأوكرانية بشكل يومي للاضطلاع على حاجتها.