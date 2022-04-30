البرلمان الهندى يستدعى جوجل وأمازون وفيس بوك لفحص السلوكيات التنافسية

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قررت اللجنة البرلمانية الدائمة للشؤون المالية في الهند استدعاء ممثلين عن منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الرئيسية في العالم؛ لمناقشة القضايا المتعلقة بممارساتهم التنافسية.

وكشفت مصادر باللجنة، حسبما نقل موقع "جادجتس 360"، الجمعة، عن أنه من المحتمل استدعاء شركات "جوجل" و"فيس بوك" و"تويتر" و"أبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" في الاجتماع القادم.

يأتي هذا التطور بعد فترة وجيزة من تولي إيلون ماسك، مالك شركة "تسلا" لصناعة السيارات الكهربائية، السيطرة على منصة "تويتر" بالكامل.

وقالت مصادر باللجنة إن أحد أعضاء الحزب الحاكم الهندي سيترأس لجنة البرلمان وقرر استدعاء عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل؛ لمناقشة الممارسات التنافسية.