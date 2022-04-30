ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 379 إصابة جديدة، كما تعافت 485 حالة إضافية ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 563 ألفا و473 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 1475 حالة عقب عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة.



‌وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة 261 إصابة جديدة بإجمالي 898 ألفا و571 حالة، وشفاء 315 حالة جديدة بإجمالي 881 ألفا و831 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أية وفيات جديدة.



وفي العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 110 إصابات جديدة وتماثل 201 شخص للشفاء، فيما لم يتم تسجيل أية وفيات جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و325 ألفا و92 حالة، والشفاء إلى مليونين و297 ألفا و747 حالة بنسبة 98.8%، واستقر إجمالي الوفيات عند 25 ألفا و211 حالة وفاة.