اليوم السابع
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البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك

السبت، 30 أبريل 2022 12:05 ص
البابا تواضروس يهنئ وزير الأوقاف بعيد الفطر المبارك البابا تواضروس الثانى ووزير الأوقاف
كتب: محمد الأحمدى

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بعث قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، برقية تهنئة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

 

وجاء نص البرقية كالآتى:

فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أحب أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية وتحقيق رسالتكم الحضارية فى نشر المحبة وترسيخ قيم التسامح و العيش المشترك".

 

وكان بعث قداسة البابا تواضروس الثانى برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

 

وجاء نص الرسالة كالآتى:

 

"فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب يسعدني بالإصالة عن نفسى وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مصلين أن يوفق الله جهودكم الحثيثة لنشر الوعي وإعلاء شأن بلادنا الغالية بالفكر المستنير وترسيخ ثقافة المواطنة والحوار والعيش المشترك في كل الربوع، دمتم محروسين في حفظ الله وعنايته".

 


البابا تواضروس الثانى

وزير الأوقاف

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