وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغانى الصديق، ولأهالى وذوى ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.