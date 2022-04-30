أ ش أ

أدانت دولة الإمارات بشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية "كابول" وأسفر عن سقوط عدد من القتلى فضلا عن إصابة عشرات من المصلين.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية -في بيان، عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام". كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها للشعب الأفغانى الصديق، ولأهالى وذوى ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقُتِلَ تسعة أشخاص على الأقل فى تفجيرين منفصلين استهدفا حافلتين صغيرتين اليوم، فى مزار الشريف شمال أفغانستان، بحسب وكالة الأنباء السعودية.



وصرح المتحدث باسم شرطة ولاية بلخ وعاصمتها مزار الشريف آصف وزيرى، أن التفجيرين "استهدفا على ما يبدو ركاباً، وأسفرا عن 9 قتلى و13 جريحاً.

وقع التفجيران بفارق بضع دقائق في حيين مختلفين في المدينة فيما كان عمال عائدين) إلى منازلهم؛استعداداً للإفطار، بحسب وزيري.

من ناحية أخرى، أفادت شبكة "سى إن إن" بأن الولايات المتحدة تركت بعد انسحابها من أفغانستان فى أغسطس 2021 معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار.

وقالت "سي إن إن" استنادا إلى تقرير للبنتاغون تم إعداده لرفعه إلى الكونغرس، إن البيانات الواردة فيه تشير إلى أن الولايات المتحدة قدمت للحكومة الأفغانية معدات بقيمة 18.6 مليار دولار خلال الفترة بين 2005 و2021.

وبعد الانسحاب الأمريكى، بقت فى أفغانستان معدات قيمتها 7.12 مليار دولار، وهى وقعت فى أيدى حركة "طالبان".

وأوضحت "سى إن إن" أن تلك المعدات تشمل طائرات وعربات عسكرية وأسلحة وذخيرة ومعدات للاتصال وغيرها.

ويشير التقرير إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية لا تخطط للعودة إلى أفغانستان من أجل سحب أو تدمير المعدات التي تركتها هناك.

ويشار كذلك إلى أن معظم المعدات تتطلب صيانة دائمة لتبقى قادرة على العمل.