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الأوقاف: افتتاح 4 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا و2 صيانة وترميمًا الجمعة

السبت، 30 أبريل 2022 06:09 م
الأوقاف: افتتاح 4 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا و2 صيانة وترميمًا الجمعة مساجد جديدة
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1049 ) مسجدًا ، منها ( 889 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 160 ) مسجدًا صيانة وترميمًا. 
 
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي: 
 
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: 
 
مديرية أوقاف الشرقية
 
1. نور الإسلام – العبابدة - القرين 
 
2. عزبة شفيق – نمر - الزقازيق 
 
3. موسى العراقي – البلاشون 
 
مديرية أوقاف سوهاج 
 
4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي - جهينة 
 
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم: 
 
مديرية أوقاف الدقهلية 
 
1. عصام راضي – الجمالية 
 
مديرية أوقاف قنا 
 
2. معتوق – ابنود – مركز قنا 
 
 

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