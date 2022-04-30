الأوقاف: افتتاح 4 مساجد جديدة إحلالا وتجديدا و2 صيانة وترميمًا الجمعة

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 6 مساجد الجمعة المقبلة، منها 4 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، ومسجدين صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه ( 1049 ) مسجدًا ، منها ( 889 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 160 ) مسجدًا صيانة وترميمًا.

وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم المساجد المقرر افتتاحها على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الشرقية

1. نور الإسلام – العبابدة - القرين

2. عزبة شفيق – نمر - الزقازيق

3. موسى العراقي – البلاشون

مديرية أوقاف سوهاج

4. الفتح الإسلامي – نجع المهدي - جهينة

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. عصام راضي – الجمالية

مديرية أوقاف قنا

2. معتوق – ابنود – مركز قنا