الأسوار لا تمنع نزلاء السجون من الاحتفال بالعيد.. زيارة استثنائية للسجناء

كتب ـ محمود عبد الراضى

تقرر منح نزلاء السجون زيارة استثنائية يوم الوقفة أو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022 ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة ، وذلك بمناسبة الاحتفال (بعيد الفطر المبارك) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .