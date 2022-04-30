اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الأسوار لا تمنع نزلاء السجون من الاحتفال بالعيد.. زيارة استثنائية للسجناء

السبت، 30 أبريل 2022 01:05 م
الأسوار لا تمنع نزلاء السجون من الاحتفال بالعيد.. زيارة استثنائية للسجناء السجون- أرشيفية
كتب ـ محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقرر منح نزلاء السجون زيارة استثنائية يوم الوقفة أو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022 ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة ، وذلك بمناسبة الاحتفال (بعيد الفطر المبارك) وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث ، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .
 
 

عيد الفطر

مراكز الإصلاح

النزلاء

اخبار الحوادث

احتفالات عيد الفطر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة