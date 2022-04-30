افتتاح وتشغيل مستشفيات بعد تجهيزها ضمن التأمين الصحى الشامل بأسوان قريبا

أسوان – صلاح المسن

مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يدعمه ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو مستقبل الرعاية الصحية في مصر، وأحد الركائز الأساسية للنهوض بالمنظومة الصحية، والتأمين الصحي الشامل يضمن علاج كل المصريين بجودة عالمية بما يشمله من تقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وباستخدام أحدث التقنيات العلاجية، والرعاية الصحية للأسرة وليس الفرد فقط، وإتاحة اختيار مقدمي الخدمة الصحية.

وتستعد صحة أسوان لمنظومة التأمين الصحى الشامل من خلال تجهيزمشروعات التأمين الصحى الشامل بأنحاء محافظة أسوان ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتي تضم 11 مستشفى و 112 وحدة صحية بتكلفة إجمالية 11.7 مليار جنيه، وجارى إنشاء وإحلال وتجديد 4 مستشفيات كبرى و62 وحدات صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، بجانب رفع كفاءة أداء القوي البشرية بالقطاع الصحي، بما يساهم في الإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة، وجارى إستكمال تنفيذ 7 مستشفيات بنسبة 95%، و73 وحدة صحية بنسبة 75%.

كما شملت أعمال التطوير مستشفي دراو المركزي بمدينة دراو، ومشروع إنشاء المبني الجديد لمستشفي كوم أمبو والتي تأتي ضمن المستشفيات التي ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتسعي الدولة جاهدة للارتقاء بالمنظومة الصحية والعمل على تقديم الخدمة الطبية بالمستوى الذى يلبى رضاء وإحتياجات المواطن الأسوانى، وأعلنت الجهات المعنية قرب افتتاح وتشغيل مستشفيات إدفو العام بمدينة إدفو ، ومستشفي المسلة للحميات، و كذلك مستشفي الرمد بمدينة أسوان بعد الانتهاء من مشروعات إنشاؤها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتي تضم 112 وحدة صحية و11 مستشفي بتكلفة إجمالية تصل لحوالى 11.7 مليار جنيه شاملة التجهيزات والمعدات الطبية مما سيساهم فى رفع مستوى جودة الخدمة الطبية، مع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، حيث سيتم الإسراع بالتنسيق مع وزارة الصحة لتجهيز هذه المستشفيات، ودعمها بالأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية.

كما من المقرر دعم مستشفى غرب أسوان بـ14 سريرا، وتم التنسيق مع إدارة منظومة التأمين الصحى للتعاقد مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة فى الحضانات وذلك بعد التفتيش عليها للتأكد من مستوى الجودة المطلوبة كحل عاجل للقضاء على مشكلة نقص الحضانات، لحين إفتتاح وتشغيل أقسام الأطفال المبتسرين بالمستشفيات الحكومية المدرجة ضمن المنظومة الجديدة.

وفي مركز إدفو شمال محافظة أسوان وتحديدا في قرية الشهامة بوادى الصعايدة والتي قام بزيارتها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى شهر ديسمبر الماضى، حيث تتواصل الأعمال بوحدة التأمين الصحى الشامل بالقرية لمتابعة منظومة العمل بها، وهو الذى يتكامل مع استكمال الأعمال فى إنشاء نقطة الإسعاف بالقرية بنسبة تنفيذ 65%.

كما توجد العديد من وحدات المنظومة التي اكتملت أعمال تطويرها، ويجري متابعة أعمال استلام الوحدات والتجهيز الطبي لتلك الوحدات، ومتابعة الأماكن التي تم تجهيزها لسكن الأطقم الطبية المغتربين من خارج المحافظة بالوحدة ، والتي بدأ مؤخرا تسكين الفرق الطبية في الوحدات التي تم تجهيزها.

في نفس السياق، يتم عقد محاضرات توعوية بأنحاء محافظة أسوان حول منظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل عروضا تقديمية حول أهمية المنظومة وأهدافها والمستفيدين منها وكيفية الحصول على الخدمة، والفرق بين النظام القديم والنظام الجديد.

ويجرى تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل على ست مراحل نظرا لاتساع نطاق التغطية لتشمل كافة محافظات الجمهورية .وتشمل المرحلة الأولى ست محافظات، هي بورسعيد والإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء . وقد كان لمحافظة بورسعيد السبق الأول، حيث بدأ تطبيق المنظومة بها اعتبارا من نوفمبر 2019، وذلك لتغطية حوالي 580 ألف مواطن من المحافظة بإجمالي 179 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الشامل.



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منشآت (2)



منشآت بأسوان (1)



منشآت بأسوان (2)



منشآت بأسوان (3)



منشآت بأسوان (4)



وحدات صحية (1)