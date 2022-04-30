استقرار أسعار الدواجن فى الأسواق والكيلو 46 جنيها

كتب - إسلام سعيد

أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية، استقرار أسعار كيلو الفراخ البيضاء عند متوسط سعر 41 – 42 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، مع استمرار الطلب المرتفع على الدواجن في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ويبلغ سعر كيلو الدواجن تسليم المستهلك 46 جنيها ويختلف من منطقة إلى أخري.

تفاصيل أسعار الدواجن اليوم السبت 30/4/2022

كتكوت ابيض 9 جنيهات

كتكوت ساسو 5 جنيهات

كتكوت بلدى 4 جنيهات

كتكوت هجين 4 جنيهات

كتكوت فيومى 4 جنيهات

فيومى على وشه 4.5 جنيه

بط مولر 14 جنيها

بط مسكوفى 14 جنيها

بط بيور 11 جنيها

سمان عمر 14 يوم 3.5 جنيه

أسعار البيض في مصر، بالنسبة لكرتونة البيض الأبيض 48.5 جنيه والبيض الأحمر 54.5 جنيه للكرتونة، والبيض البلدي 61 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن الجملة والمزارع ويصل السعر للمستهلك بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار.