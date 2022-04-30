اليوم السابع
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استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا الليلة

السبت، 30 أبريل 2022 01:44 م
استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا الليلة فريق النادى الأهلى- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وسيراميكا فى التاسعة والنصف مساء اليوم السبت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
 
وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية غرف عمليات لتأمين المباراة وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم والجماهير، وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.
 
وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرات فنية مع لاعبي الفريق الأحمر شرح خلالها خطة مباراة سيراميكا وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز من أجل استعادة صدارة الدوري، وحثهم على ضرورة الخروج بالثلاث نقاط في كل مباريات الدوري للابتعاد بصدارة المسابقة لاسيما بعد خوض المباريات المؤجلة.

مباراة الأهلي وسيراميكا

استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر

الدورى المصرى الممتاز

بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي

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