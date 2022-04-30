اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 04:59 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

السبت، 30 أبريل 2022 04:01 ص
استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة الغربية استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم، استشهاد الشاب يحيى علي عدوان (28 عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة عزون، شرق قلقيلية في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان مقتضب، أن الشاب عدوان أصيب برصاصة في القلب، خلال مواجهات اندلعت، عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ونقل إلى المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية لم تتمكن من إنقاذ حياته.

وجاء استشهاد الشاب الفلسطيني في أعقاب مقتل حارس أمن في مستوطنة "أريئيل" الإسرائيلية، وهي ثاني أكبر مستوطنة في الضفة الغربية، من حيث المساحة، في عملية نفذها مسلحان فلسطينيان قبل أن يلوذا بالفرار ويعلن الجيش الإسرائيلي حالة الاستنفار بحثا عنهما. 
 


فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

قوات الاحتلال

الضفة الغربية

الاقصى

جنين

قلقيلية

عزون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لمة وفرحة ولعب كمان.. توزيع ألعاب على أطفال فلسطين استعدادا لاستقبال عيد الفطر

الجمعة، 29 أبريل 2022 06:00 م

فلسطين: إسرائيل تسعى لفرض التقسيم الزماني على الواقع القائم بالأقصى

الجمعة، 29 أبريل 2022 03:19 م

الرئيس السيسى يشهد احتفالية "ليلة القدر" ويكرم نماذج مشرفة بمسابقة القرآن الكريم.. شيخ الأزهر: تحية من قلب كل حر لشعب فلسطين البطل.. عمر هاشم للرئيس: "لمصر فى عهدكم عزم وإصرار.. ألا يبيت بها عنف ولا عار"

الأربعاء، 27 أبريل 2022 12:00 م

فلسطين تدين اغتيال إسرائيل لشاب بالرصاص الحي في رأسه

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:10 م

استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي ورئيس حكومة فلسطين يُحذر من التبعات

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:48 م

رئيس وزراء فلسطين: الاحتلال الإسرائيلى يواصل ارتكاب جرائمه ضد أبناء شعبنا

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:24 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة