استجابة للأهالى.. محافظ قنا يعلن تطهير وإعادة تخطيط الغابة الشجرية بالجبلاو

قنا- صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتطهير وإعادة تخطيط وإدارة الغابة الشجرية الواقعة علي مساحة 150 فدانا والتابعة للإدارة المركزية للتشجير، لاستيعاب كافة كميات المياه القادمة من محطات الصرف الصحي بمنطقة الجبلاو التابعة لمركز قنا، كحل جذري لتلك المشكلة، على أن يبدأ العمل بها عقب الإجازات الرسمية لعيد الفطر المبارك.

وأضاف الداودى، أن ذلك يأتي استجابة لمطلب أهالي قرية الجبلاو من تزايد الحشرات مع دخول فصل الصيف بسبب أحواض الصرف الصحي بالغابات الشجرية بمنطقة الغابة القديمة.

وأوضح محافظ قنا، أنه يتم رش عدة مناطق بالقرية شملت (البياضية- الصالحية - الشيخ ركاب - الشوينة) بشكل دوري لمكافحة الحشرات والحفاظ علي صحة المواطنين بتلك المنطقة.