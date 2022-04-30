احذر الفسيخ والرنجة فى العيد.. يسببان النقرس والتهاب المفاصل

كتبت ميرفت رشاد

مرض النقرس يعتبر أحد أنواع التهاب المفاصل الذى ينشأ عند بعض الأشخاص الذين لديهم نسبة مرتفعة من حمض اليوريك فى الدم، إذ يكون حمض اليوريك بلورات شبيهة بالإبر داخل المفاصل، ما يتسبب فى حدوث المرض، وهناك عدد من الأكلات الممنوعة لدى مريض النقرس، عند شعورة بأى التهابات فى المفاصل ولابد من تجنبها، حتى لا ترتفع نسبة النقرس فى الدم.

ويلجأ الكثير من الأشخاص خلال أيام عيد الفطر المبارك إلى تناول الأطعمة المملحة مثل الرنجة والفسيخ، ما يسبب التهاب المفاصل وزيادة معدلات الألم، وعدم القدرة على ممارسة الحياة اليومية بصورة طبيعية، وفقا لما نشره موقع doctor.ndtv.

ما الذى يسبب ارتفاع مستويات حمض البوليك؟

1. استهلاك المواد الغذائية الغنية البيورين

2. السمنة

3. الإجهاد

4. الوراثة

5. أمراض الكلى

6. قصور الغدة الدرقية

7. الصدفية

وإذا لم يتم علاج ارتفاع مستويات حمض البوليك فقد يؤدى فى النهاية إلى مشاكل صحية مثل مشاكل الكلى وأمراض القلب وتلف المفاصل والأنسجة وارتفاع ضغط الدم وصعوبة السيطرة على مرض السكرى.

الأطعمة الممنوع لمرضى النقرس:

1 .اللحوم.

2 .الكبدة.

3 .البقوليات مثل الفول واللوبيا.

4 .الشيكولاتة.

5 .الأطعمة المملحة.

وأوضح الموقع أن أهم وأبرز العلاجات لمرض النقرس تعتمد على الابتعاد عن كل الأطعمة المشار إليها التى تسبب ارتفاع نسبة حمض اليوريك فى الدم، وأبرزها السمك المملح الذى يرفع حمض اليويريك مباشرة فى الدم، ولفترة زمنية طويلة تتراوح ما بين 30 إلى 45 يومًا، ثم يحاول المريض متابعة نسب الحمض من خلال التحاليل المعملية مرة أخرى، كما أوضح أن النقرس عادة ما يصيب الرجال أكثر من السيدات فى سن مبكرة.