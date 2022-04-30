إقبال من المواطنين لشراء مستلزمات العيد من معرض أهلا رمضان بالزقازيق

قدم تلفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا بعنوان الرنجة 35ج والكحك والبسكويت بالزبدة بـ 55 والسودانى 25 والشوكولاته 55، ذلك من داخل معرض أهلا رمضان بمدينة الزقازيق.

اجرى "اليوم السابع"، جولة داخل المعرض، والذى رصد فيه توافر كافة مستلزمات العيد، من حلويات وكحك العيد والرنجة وغيرها والتى جاءت بأقل أسعار.

جاءت أسعار الكحك والبسكويت بالزبدة ب 55، والرنجة 35 جنيه و38 جنيه، الشوكولاته من 50 جنيه، بالإضافة إلى ملابس العيد والاحذية بأسعار مخفضة.

وقال هانى السيد مدير حسابات بالغرفة التجارية بالشرقية والمشرف على المعرض، أن معرض مستمر فى العمل خلال أيام العيد والفترة المقبلة، ذلك بناء على توجيهات الوزارية والمحافظة، حيث حقق نجاحا كبير خلال شهر رمضان، نظرا لتوفر فيه كافة أنواع السلع بأقل اسعار، ذلك بالتعاون بين الغرفة التجارية والاجهزة التنفيذية والتجار، لتوفير السلع للمواطنين، ويتم مراجعة أسعار السلع بالسوق، والتى على أساسها نقوم بتوفير نفس السلعة بسعر الأقل.