إعصار مدمر يجتاح ولاية كانساس الأمريكية ويخلف أضرارا كبيرة

كتب محمد جمال

دمر إعصار هائل جزءا من ولاية كانساس الأمريكية، حيث أظهرت صور وفيديوهات متداولة حجم الخراب الذى خلفه، من سيارات محطمة ومبان بدون أسقف، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية (NWS) تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية لولايات الغرب الأمريكى الأوسط، بما في ذلك كانساس، وأيوا، وميسورى، ونبراسكا وفى مدينة ويتشيتا، قال العمدة إن ما بين 50 إلى 100 مبنى قد تضرر، خاصة فى ضاحية أندوفر، ولكن لم ترد انباء عن وقوع إصابات خطيرة حتى الآن.

وتقول إدارة شرطة مدينة أندوفر إن الطرق مغلقة بسبب أعمدة خطوط الكهرباء المتساقطة وأكداس الحطام الكبير، من جهته، حث رئيس بلدية ويتشيتا، براندون ويبل، الناس على عدم السفر، وكتب فى "تويتر": "سمعت أن الطرق في أندوفر مغلقة أمام حركة المرور. يرجى البقاء في أماكنكم إذا استطعتم، وهناك موجة برد كبيرة في جميع أنحاء منطقتنا، وضعف رؤية أيضا للسائقين".

وتظهر مقاطع الفيديو والصور غير العادية المنشورة على الإنترنت الإعصار وهو يمزق أندوفر، ويدمر المبانى، وينشر الحطام المتطاير فى الهواء.