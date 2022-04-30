إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 7 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى شمال كمين سمسطا الغربى بمحافظة بنى سويف.

وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من اللواء اسامة جمعة مدير البحث الجنائى ، بانقلاب ميكروباص قادم من المنيا فى طريقه الى القاهرة امام مركز سمسطا وبالتحديد على الطريق الصحراوى الغربى.

واستقبل مستشفى سمسطا المركزى كلا من يوسف طه 12 سنة ووالده 50 سنة ونادية يحى 37 سنة ، وانوار حسن 35 سنة ، وربيع عبدالله 40 سنة وسيد شعبان 43 سنة ورضا رجب 30 سنة وجميعهم مقيمون مركز الفشن.

تم تقديم العلاج اللازم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف.