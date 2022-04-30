إصابة 5 أشخاص إثر غرق سيارة فى ترعة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب 5 أشخاص في حادث غرق ميكروباص داخل ترعة بقرية الروضة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد من حدوث غرق ميكروباص داخل ترعة بالمنوفية، مؤكدا على أن جميع الحالات غير خطيرة، ويتم التعامل معاها عن طريق الأطباء داخل المستشفى، بعد نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف عقب الحادث ، ويبلغ عدد المصابين 5 أشخاص في حادث غرق ميكروباص داخل ترعة بالمنوفية، وهم نادية إبراهيم عواض، مقيمة بركه السبع 60 عام، اشتباه كسر بالعضد الأيمن، إلهام سعيد غانم 24، مقيمة قرية أبو مشهور، مصابة سحجات وكدمات، حنان عبد العزيز محمد 45، مقيمة قرية أبو مشهور، مصابة سحجات وكدمات متفرقه بالجسم، عبد الحميد محمود إبراهيم 63 عام، قرية جنزور، مصاب كدمات متفرقة بالجسم، عبد المنعم محمد الجميلة، 60 عام، مقيم قرية الشهيد فكري اشتباه كسر بالقدم الأيمن.

تلقت غرفة عمليات الإسعاف كانت قد تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وميكروباص نتج عنه سقوط السيارة الميكروباص داخل ترعة قرية الروضة وتم التحفظ على سائق السيارة النقل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونقل المصابين لمستشفى بركة السبع المركزي للخضوع للعلاج تحت إشراف الطاقم الطبي المتواجد.