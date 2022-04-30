إسرائيل تعلن اعتقال منفذى هجوم مستوطنة "أرئيل" فى الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق نار أودت الليلة الماضية بحياة حارس أمن عند مدخل مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، أن الفلسطينيين المشتبه فيهما بتنفيذ الهجوم "اعتقلا في بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، وتمت مصادرة أسلحتهما".

#عاجل لا مفر من العدالة. قامت قوات جيش الدفاع والشاباك والوحدة الشرطية الخاصة بالقاء القبض على المخربيْن الذين نفذا العملية الإرهابية في #أريئل مساء أمس. لقد تم القبض على المخربيْن وسلاحهما في قرية قراوة بني حسان في محافظة #سلفيت . ما من ظالم الا وسيدفع ثمن ظلمه يومًا. pic.twitter.com/Go2A95yhbu

وشملت عملية الاعتقال إغلاق الطرقات وعمليات تمشيط وفرض طوق على مدينة سلفيت وإجراء أعمال تفتيش عند مدخلها ومخرجها.

ويأتي ذلك بعد الحادث الذي وقع الليلة الماضية عند مدخل مستوطنة أرئيل، حيث وصل شخصان بسيارة إلى الموقع وأطلقا الرصاص على حارس أمن وزميلته، وهي لم تتعرض لأي أذى.

واستطاع منفذا الهجوم الفرار من موقع الحادث، وعثر لاحقا على سيارة محروقة يتعقد أنه استخدمت في العملية التي تبنتها "كتائب شهداء الأقصى".