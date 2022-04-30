اليوم السابع
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السبت، 30 أبريل 2022 08:14 م
أكرم القصاص
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إسرائيل تعلن اعتقال منفذى هجوم مستوطنة "أرئيل" فى الضفة الغربية

السبت، 30 أبريل 2022 08:00 م
إسرائيل تعلن اعتقال منفذى هجوم مستوطنة "أرئيل" فى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل مواطن فلسطينى
وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي إلقاء القبض على المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق نار أودت الليلة الماضية بحياة حارس أمن عند مدخل مستوطنة "أرئيل" شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر" اليوم السبت، أن الفلسطينيين المشتبه فيهما بتنفيذ الهجوم "اعتقلا في بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت، وتمت مصادرة أسلحتهما".


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