إزالة 4 حالات تعد وسدة خشبية بكفر الشيخ.. والمحافظ: لا تهاون مع المخالفين

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت مراكز الرياض وبلطيم ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين وسيتم تطبيق القانون على الجميع، وأنه وجه بتحويل المخالفين للنيابات المختصة.

وتمكنت الوحدة المحلية بقرية بأم سن التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، من إزالة أعمدة خرسانية من دور أول بقرية أبو قايد لمنزل "محمد.أ.ع"،

كما نجحت حملة مجلس مدينة دسوق برئاسة السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، فى إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية بزمام الوحدة المحلية بقرية محلة أبو علي على مساحة 350 متراً، وجرى تحرير محضرا وتحويل المخالف للنيابة المختص.

وأزالت حملة مجلس مدينة بلطيم برئاسة اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، تعدي على الأراضي الزراعية ببلطيم، جرى تجريفها وتبويرها للبناء عليها، مؤكداً أنه لا تهاون بالتعدى على الرقعة الزراعية، مشدداً عن أهمية تتبع وإزالة كافة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية أيام الإجازات والعطلات الرسمية.

كما قامت حملة مجلس مدينة البرلس، برئاسة وائل فرج، رئيس مدينة البرلس بفك شدة خشبية بمنزل في واقعة بناء مخالف، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ضمن جهود المحافظة للتصدي بكل حزم لمخالفات البناء أثناء الاجازات، وفق توجيهات محافظ كفر الشيخ ، بمرور اللجان على مدار الساعة للحفاظ على الأراضى الزراعية من التعدى عليها.



ازالة حالة تعدي على اراضي زراعية بدسوق



ازالة حالة تعدي على الارتاضي الزراعية بدسوق



ازالة حالة تىعدي على الاراضي الزراعية



ازالة حكالة تعدي على الاراضي الزراعية ببلطيم



ازالة سدة خشبية ببرج البرلس