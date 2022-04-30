اليوم السابع
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إزالة تعد على أراض زراعية والتحفظ على سيارة نقل مخالفة بمنطقة محور عدلى منصور

السبت، 30 أبريل 2022 11:46 ص
إزالة تعد على أراض زراعية والتحفظ على سيارة نقل مخالفة بمنطقة محور عدلى منصور إزالة تعديات
بنى سويف هانى فتحى

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قاد اليوم هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، جولة تفقدية تم وازالة تعدى فى المهد على مساحة 12 قيراط أرض زراعية أسفل كوبرى عدلى منصور بالطريق الزراعى أمام مجلس قروى شريف باشا .

وكما قام رئيس المدينة بضبط سيارة نقل (تريلا) مخالفة بمنطقة محور عدلي منصور محملة بطوب بلوك، تم تسليم المخالف والتحفظ على السيارة وتسليمها لشرطة مباحث المرور ،واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، تأتى تلك الجهود في اطار تتفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء المدن بالتواجد الميداني والتعامل مع المشكلات أولا بأول ومتابعة مستوى الخدمات والتعاون مع الجهات المعنية في ضبط المخالفات وتحقيق انتظام الخدمات والمرافق.

 

 


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