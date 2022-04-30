أهالى ضحايا حادث قرية جزيرة نكلا بالبحيرة ينتظرون وصول الجثامين.. لايف

وكان مركز ايتاى البارود بالبحيرة قد شهد حادثا مروعا فجر اليوم.. حيث لقى 8 أطفال مصرعهم غرقا فى ترعة ساحل مرقص، إثر انقلاب "تروسيكل" أمام كوبرى السوالم منهم 7 بقرية جزيرة نكلا التابعة لمركز شبراخيت.

وتمكنت فرق الإنقاذ النهرى من انتشال 8 جثامين وجارى البحث عن باقى الضحايا .

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث إنقلاب تروسيكل في ترعة ساحل مرقص علي طريق السوالم بدائرة مركز شرطة ايتاى البارود بمحافظة البحيرةووجود متوفيين وضحايا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرةوقوات الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة وجارى تمشيط مكان الحادث لسرعة إستخراجهم.

وتم انتشال 8جثامين وتم نقلهم لمشرحة مستشفى إيتاى البارود وهم:-

"محمد أمين العبد" 13 عاما، "عبدالرحمن رضا محمد خليفة" 14 عاما، "هادي هشام بدران" 13 عاما، "سالم محمد علي سالم" 13 عاما، "محمد عبدالمنعم شعبان" 14 عاما، "احمد السيد طه عبيد" 14 عاما، "احمد عز الاسيوطي" 14 عاما، وجميعهم مقيمين بقرية جزيرة نكلا العنب، وتم إيداع الجثث بثلاجات حفظ الموتى بمستشفي إيتاي البارود العام وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.