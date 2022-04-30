أمين عام الأمم المتحدة يحذر من استغلال حرب روسيا وأوكرانيا للترويج للوقود الأحفوري

ريهام عبد الله

حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الأمم المتحدة ، من أن مصالح والمستفيدين من الوقود الأحفورى، يستخدمون الحرب الدائرة في أوكرانيا، وإعادة استخدام الوقود الأحفوري مشيرا لضرورة التحول لمصادر الطاقة المتجددة، ووصفه بالأمر الحاسم.



أنطونيو جوتيريش على تويتر

وقال جوتيريش عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل :"تستخدم مصالح الوقود الأحفوري الآن الحرب فى أوكرانيا بشكل ساخر، لمحاولة تأمين مستقبل عالي الكربون، يعد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة أمرًا حاسمًا لإصلاح مزيج الطاقة العالمي المعطل وتقديم الأمل للملايين الذين يعانون من تأثيرات المناخ اليوم.".

ومن جهة أخرى حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تخاطر بجعل أهداف مواجهة تغير المناخ بعيدة المنال، إذا ردت الدول على التدخل الروسي من خلال زيادة استخدامها للوقود الأحفوري، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال أنطونيو جوتيريش إن هدف الحد من درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، وهو الهدف المحدد في قمة المناخ COP26 للأمم المتحدة العام الماضي ، كان في خطر حيث سعت البلدان إلى بدائل لإمدادات النفط والغاز الروسية.

حذر ، في فيديو لـ مؤتمر حول الاستدامة تديره مجلة الإيكونوميست في لندن يوم الاثنين "تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا تخاطر بتقلب أسواق الغذاء والطاقة العالمية ، مع تداعيات كبيرة على أجندة المناخ العالمي. مع اتباع الاقتصادات الكبرى لاستراتيجية "كل ما ورد أعلاه" لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي ، قد تؤدي الإجراءات قصيرة الأجل إلى اعتماد طويل الأجل على الوقود الأحفوري وغلق النافذة إلى 1.5 درجة مئوية ".

واستطرد قائلاً: "يمكن أن تصبح البلدان مستهلكة للغاية بسبب فجوة إمدادات الوقود الأحفوري الفورية لدرجة أنها تتجاهل سياسات الحد من استخدام الوقود الأحفوري". "هذا جنون. الإدمان على الوقود الأحفوري هو تدمير متبادل".