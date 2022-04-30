اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 02:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمين عام الأمم المتحدة يحذر من استغلال حرب روسيا وأوكرانيا للترويج للوقود الأحفوري

السبت، 30 أبريل 2022 02:20 م
أمين عام الأمم المتحدة يحذر من استغلال حرب روسيا وأوكرانيا للترويج للوقود الأحفوري أنطونيو جوتيريش
ريهام عبد الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حذر أنطونيو جوتيريش الأمين العام للمنظمة الأمم المتحدة ، من  أن مصالح والمستفيدين من الوقود الأحفورى، يستخدمون الحرب الدائرة في أوكرانيا، وإعادة استخدام الوقود الأحفوري مشيرا لضرورة التحول لمصادر الطاقة المتجددة، ووصفه بالأمر الحاسم. 
 
 
أنطونيو جوتيريش على تويتر
أنطونيو جوتيريش على تويتر
 
وقال جوتيريش عبر حسابه الرسمى بتويتر قبل قليل :"تستخدم مصالح الوقود الأحفوري الآن الحرب فى أوكرانيا بشكل ساخر، لمحاولة تأمين مستقبل عالي الكربون، يعد التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة أمرًا حاسمًا لإصلاح مزيج الطاقة العالمي المعطل وتقديم الأمل للملايين الذين يعانون من تأثيرات المناخ اليوم.".
 
 
ومن جهة أخرى حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن الحرب في أوكرانيا تخاطر بجعل أهداف مواجهة تغير المناخ بعيدة المنال، إذا ردت الدول على التدخل الروسي من خلال زيادة استخدامها للوقود الأحفوري، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية. 
وقال أنطونيو جوتيريش إن هدف الحد من درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة ، وهو الهدف المحدد في قمة المناخ COP26 للأمم المتحدة العام الماضي ، كان في خطر حيث سعت البلدان إلى بدائل لإمدادات النفط والغاز الروسية.
 
 
 
حذر ، في فيديو لـ مؤتمر حول الاستدامة تديره مجلة الإيكونوميست في لندن يوم الاثنين "تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا تخاطر بتقلب أسواق الغذاء والطاقة العالمية ، مع تداعيات كبيرة على أجندة المناخ العالمي. مع اتباع الاقتصادات الكبرى لاستراتيجية "كل ما ورد أعلاه" لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي ، قد تؤدي الإجراءات قصيرة الأجل إلى اعتماد طويل الأجل على الوقود الأحفوري وغلق النافذة إلى 1.5 درجة مئوية ".
 
 
 
واستطرد قائلاً: "يمكن أن تصبح البلدان مستهلكة للغاية بسبب فجوة إمدادات الوقود الأحفوري الفورية لدرجة أنها تتجاهل سياسات الحد من استخدام الوقود الأحفوري". "هذا جنون. الإدمان على الوقود الأحفوري هو تدمير متبادل". 
 

انطونيو جوتيريش

الأمم المتحدة

الوقود الأحفوري

أوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أنطونيو جوتيريش: خسائر بشرية كبيرة جراء الحرب في أوكرانيا

الإثنين، 28 مارس 2022 06:55 م

أنطونيو جوتيريش: وكالات الأمم المتحدة الإنسانية باقية فى أوكرانيا للمساعدة

الإثنين، 07 مارس 2022 10:04 ص

أنطونيو جوتيريش: افريقيا تسهم بـ3% فقط من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى

الأحد، 06 فبراير 2022 03:03 م

أنطونيو جوتيريش يحذر من أزمة الجوع: تعرّض حياة 45 مليون شخص حول العالم للخطر

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 11:26 م

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يحذر: 45 مليون شخص على حافة المجاعة

السبت، 13 نوفمبر 2021 05:37 م

أنطونيو جوتيريش: عمل خطة تطعيم عالمية الحل الوحيد لأزمة كوفيد 19

الأربعاء، 28 يوليه 2021 11:26 ص

أنطونيو جوتيريش يحتفى بـ"طوكيو 2020": الروح الأولمبية تبرز أفضل ما فى البشرية

الجمعة، 23 يوليه 2021 02:40 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة