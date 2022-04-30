أمين صندوق اتحاد نقابات عمال مصر: الرئيس أعطى العمال الأولوية بكل البرامج الوطنية

كتبت آية دعبس

هنا النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمال مصر بمناسبة عيد العمال العالمي الموافق الأول من مايو من كل عام، مجددا الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا انه أعطى العمال "فرسان التنمية وجنود الإنتاج، وأعمدة الجمهورية الجديدة "، الأولوية في كافة البرامج والاستراتيجيات الوطنية، مثمنا جهود الرئيس وتوجيهاته التي حققت الحياة الكريمة، وخففت أعباء الحياة عن كاهل الشعب المصري ، وفي القلب منه العمال رغم التحديات الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، في بيان، على أن الملايين من عمال مصر على العهد والوعد مستمرين في المزيد من العمل والإنتاج للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متعهدا بالعمل المستمر مع كافة الشركاء الاجتماعيين ،من أجل تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل المزيد من الاستقرار لزيادة الإنتاج ودفع عجلة التنمية التي يشارك فيها الجميع.

ودعا عبد الفضيل الملايين من عمال مصر من كافة القطاعات ومواقع العمل المشاركة في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026 التي ستبدأ عقب إجازة عيد الفطر المبارك ،مطالبا العمال بالمشاركة الجادة في العملية الانتخابية، والتدقيق في الاختيار الصحيح لممثليهم في اللجان النقابية للخروج بتنظيم عمالي قوي ،ومنتخب بإرادة العمال على المستويات التنظيمية الثلاثة، حتى يكون لديهم القدرة والثقافة للدفاع عن مطالب العمال المشروعة بوعى وحكمة، وايضا عود دور التنظيم العمالي محليا وعربيا ودوليا وأفريقيا بما يليق بمكانة وعظمة مصر ،في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد على أنه سوف يكون للتنظيم النقابي دور في الحوار الذي دعا إليه الرئيس، حيث أن عمال مصر كانت ولا زالت بهم الأولوية في كافة برامج والتوجيهات التي أطلقها الرئيس، مشيدا بالدور الذي تلعبه وزارة القوى العاملة كجهة إدارية مشرفة على الانتخابات العمالية دون تدخل في شؤونها ،مرسخة لمبادئ الاستقلالية للتنظيم النقابي العمالي حيث نجحت الوزارة حتى الآن في إدارة بدايات العملية الانتخابية بشكل محايد أثنى عليه الجميع ،في إطار نظام معلوماتي واليكتروني غير مسبوق.