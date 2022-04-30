اليوم السابع
Ads
السبت، 30 أبريل 2022 10:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أمين صندوق اتحاد نقابات عمال مصر: الرئيس أعطى العمال الأولوية بكل البرامج الوطنية

السبت، 30 أبريل 2022 10:01 ص
أمين صندوق اتحاد نقابات عمال مصر: الرئيس أعطى العمال الأولوية بكل البرامج الوطنية النائب عادل عبد الفضيل أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هنا النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، أمين صندوق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمال مصر بمناسبة عيد العمال العالمي الموافق الأول من مايو من كل عام، مجددا الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا انه أعطى العمال "فرسان التنمية وجنود الإنتاج، وأعمدة الجمهورية الجديدة "، الأولوية في كافة البرامج والاستراتيجيات الوطنية، مثمنا جهود الرئيس وتوجيهاته التي حققت الحياة الكريمة، وخففت أعباء الحياة عن كاهل الشعب المصري ، وفي القلب منه العمال رغم التحديات الراهنة التي يمر بها العالم أجمع.
 
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، في بيان، على أن الملايين من عمال مصر على العهد والوعد مستمرين في المزيد من العمل والإنتاج للعبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، متعهدا بالعمل المستمر مع كافة الشركاء الاجتماعيين ،من أجل تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل المزيد من الاستقرار لزيادة  الإنتاج ودفع عجلة التنمية التي يشارك فيها الجميع.
 
ودعا عبد الفضيل الملايين من عمال مصر من كافة القطاعات ومواقع العمل المشاركة في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026 التي ستبدأ عقب إجازة عيد الفطر المبارك ،مطالبا العمال بالمشاركة الجادة في العملية الانتخابية، والتدقيق في الاختيار الصحيح  لممثليهم في اللجان النقابية للخروج بتنظيم عمالي قوي ،ومنتخب  بإرادة العمال على المستويات التنظيمية الثلاثة، حتى يكون لديهم القدرة والثقافة للدفاع عن مطالب العمال المشروعة بوعى وحكمة، وايضا عود دور التنظيم العمالي محليا وعربيا ودوليا وأفريقيا بما يليق بمكانة وعظمة مصر ،في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأكد على أنه سوف يكون للتنظيم النقابي دور في الحوار الذي دعا إليه الرئيس، حيث أن عمال مصر كانت ولا زالت بهم الأولوية في كافة برامج والتوجيهات التي أطلقها الرئيس، مشيدا بالدور الذي تلعبه وزارة القوى العاملة كجهة إدارية مشرفة على الانتخابات العمالية دون تدخل في شؤونها ،مرسخة لمبادئ الاستقلالية للتنظيم النقابي العمالي حيث نجحت الوزارة حتى الآن في إدارة بدايات العملية الانتخابية بشكل محايد أثنى عليه الجميع ،في إطار نظام معلوماتي واليكتروني غير مسبوق.
 
 

اتحاد العمال

عيد العمال

عادل عبد الفضيل

الجمهورية الجديدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بمناسبة عيد العمال

الخميس، 28 أبريل 2022 02:23 م

البورصة المصرية إجازة الأسبوع المقبل بمناسبة عيد العمال والفطر

الخميس، 28 أبريل 2022 02:03 م

القوى العاملة تعلن 3 إجازات بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.. 25 أبريل بمناسبة شم النسيم وعيد تحرير سيناء.. أول مايو عيد العمال.. ويومان إجازة عيد الفطر المبارك

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 07:00 م

القوى العاملة: أول مايو إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 02:02 م

القابضة للصناعات الكيماوية: حضور الرئيس السيسي لافتتاح مصنع كيما عيد للعاملين

الثلاثاء، 28 ديسمبر 2021 10:44 م

صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ4623 عاملا غير منتظم بأسيوط

الجمعة، 16 يوليه 2021 09:25 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة