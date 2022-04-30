أسعار كعك العيد فى منافذ "الزراعة".. البسكويت بـ60 جنيها والبيتى فور بـ80

كتبت أسماء نصار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى استمرار حالة الطوارئ لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية، وتكثيف التواصل مع الفروع للتأكيد على عدم نقص السلع، والبيع بأسعار تقل عن الأسواق الخارجية بنسبة تصل 30% لرفع العبء عن كاهل المواطن البسيط.

وطرحت وزارة الزراعة كعك العيد والبسكويت بمختلف أنواعه بكميات كبيرة بالمنافذ التابعة للوزارة من أجل تلبية احتياجات جميع فئات الشعب المصرى خاصة محدودى الدخل.

وفى التقرير التالى نستعرض أسعار الكعك داخل منافذ وزارة الزراعة

1- سعر كيلو أو البسكويت من 60 إلى 80 جنيها على حسب " السمن أو الزبدة"

2- أسعار الغريبة تصل إلى 60

3- البيتى فور يصل سعره إلى 80 جنيها