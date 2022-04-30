اليوم السابع
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أسعار اليورو في مصر اليوم السبت 30 أبريل 2022

السبت، 30 أبريل 2022 12:00 م
أسعار اليورو في مصر اليوم السبت 30 أبريل 2022 صورة ارشيفية
كتب - إسلام سعيد

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استقر سعر اليورو اليوم السبت 30-4-2022، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 19.32 جنيه للشراء، و 19.55 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 19.27 جنيه للشراء، و 19.57 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 19.34 جنيه للشراء، و 19.46 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.
 
سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 
 

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

19.34 جنيه للشراء.
 
19.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.32 جنيه للشراء.
 
19.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

19.32 جنيه للشراء.
 
19.55 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.27 جنيه للشراء.
 
19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

19.32 جنيه للشراء.
  
19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

19.32 جنيه للشراء.
 
19.57 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.37 جنيه للشراء.
 
19.57 جنيه للبيع.

اسعار اليورو

اليورو

اسعار اليورو اليوم

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم

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