أسعار النفط تسجل 109.34دولار لبرنت و104.69دولار للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط، 109.34 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.69 دولار للبرميل.

وقال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تحدثت معه عن تضمن العقوبات المقبلة النفط الروسي، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية.

وتشير التقديرات الأولية إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال الربع الأول مـن عـام 2022 ليصل إلى نحو 99.1 مليون برميل / يوم، أي بنسبة تراجع تبلغ 1% مقارنة بمستويات الربع السابق وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية العالمية مارس 2022 .

وأضاف التقرير، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثـانـي مـن عـام 2022 ليصـل إلـى نحو 99.8 مليون برميل / يوم ، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 45.8 مليون برميل / يوم، بينما يتوقع انخفاض طلب باقي دول العالم إلى نحو 54 مليون برميل / يوم

وأكدت "أو إم في" النمساوية للنفط والغاز والبتروكيماويات، الخميس، أن الشركة ليس لديها أي خطط لفتح حسابات بنكية في سويسرا لدفع تكاليف إمدادات الغاز الروسي لشركة " جازبروم " الروسية.

ونفت الشركة النمساوية - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء تاس الروسية - ما وصفته بالمزاعم التي نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية حول فتح الشركة حسابات بنكية في سويسرا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي، مشددة على أنها تبحث حاليًا عن حلول ليس من شأنها انتهاك العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الحكومة الروسية.