أخبار مصر اليوم.. ميلاد هلال شوال اليوم.. والاثنين أول أيام العيد فلكيا

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها: ميلاد هلال شوال اليوم.. والاثنين أول أيام العيد فلكيا.



الصحة تعلن مواعيد عمل مراكز لقاحات كورونا خلال أجازة عيد الفطر

أكدت وزارة الصحة والسكان انتظام العمل بجميع مراكز اللقاحات على مستوى الجمهورية خلال إجازة عيد الفطر المبارك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا مع مرعاه متابعة العمل داخل تلك المراكز.



أمين عام الأطباء البيطريين: 3 من كل 4 أمراض جديدة تصيب الإنسان من أصل حيوانى

قال الدكتور محمد عفيفى سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، أمين صندوق اتحاد نقابات المهن الطبية، ورئيس المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجنى بجمصة، إن اليوم العالمى للطب البيطري هذا العام يأتي حاملا رسالة تؤكد على أهمية دور الطبيب البيطرى كونه المسؤول عن رعاية وتشخيص وعلاج كائنات لا تستطيع أن تتكلم لتنقل لطبيبها شكواها و تصف ما تعاني منه من آلام وأوجاع، وتؤكد أن الطبيب البيطرى هو صوت مريضه غير القادر على الحديث و لتعطي للمجتمع رسالة رحمة و رأفة بكل من هو ضعيف يحتاج لمد يد العون اليه.



دار الإفتاء تنشر صور استعدادات إعلان نتيجة رؤية هلال شهر شوال

قالت دار الإفتاء، إنه تم الانتهاء من الاستعداد لنقل كلمة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى إبراهيم علام لإعلان موعد عيد الفطر المبارك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.



البابا تواضروس يهنئ الإمام الأكبر بعيد الفطر المبارك

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا، من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هنأه خلاله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.



مصر تدين التفجير الإرهابى الذى استهدف مسجدا فى العاصمة كابول

أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم السبت، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة كابول بأفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.



6 لجان تستطلع هلال شوال اليوم وترسل تقريرها للمفتى لإعلان الرؤية الشرعية

يولد هلال شهر شوال بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة العاشرة والدقيقة 28 مساء بتوقيت القاهرة المحلي اليوم السبت 29 من رمضـان 1443 هـ الموافق 2022 / 4 / 30 م (يوم الرؤية).



مجلس الوزراء: صدور 179 قرار علاج على نفقة الدولة أبريل الجارى للأكثر احتياجا

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر ابريل الجارى، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.



الأرصاد: غدا طقس حار وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والوجه البحرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.



خلال ساعات.. الكرة الأرضية تشهد كسوفا جزئيا للشمس

يكون هواة الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء، على موعد خلال ساعات مع أول ظواهر الكسوف والخسوف، حيث تشهد البلاد مساء اليوم السبت كسوف شمسى .



عيد الفطر 2022.. نشاط رياح وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس خلال إجازة العيد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تشهد البلاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.



شعبة الذهب: أسعار الذهب تسجل أعلى نقطة سعرية عند 1145 جنيها لجرام عيار 21

كشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن أسعار الذهب سجلت قبل قليل أعلى نقطة سعرية في التاريخ بـ 1145 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولات في الأسواق، مرجعًا سبب الارتفاع الكبير في الذهب بما قيمته 20 جنيها الآن رغم إغلاق البورصة العالمية إلى اضطراب في العرض وزيادة الطلب بالسوق.



الصحة: متوسط إصابات كورونا اليومى 46 حالة إيجابية.. و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، السبت، أن متوسط عدد الاصابات اليومي بفيروس كورونا بلغ 46 إصابة، وذلك خلال الأسبوع الماضي ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 5 حالات جديدة.



وزير الداخلية: رفع درجة الاستعداد والانتشار الأمنى خلال أيام العيد

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لاستعراض ثوابت استراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وما تحقق من أهدافها فى شأن حماية أمن المواطنين.



الداخلية: استئناف استخراج تصاريح العمل من ثانى أيام عيد الفطر

تقرر استئناف العمل بمقر الإدارة العامة لتصاريح العمل بالمجمع الأمنى بالقاهرة الجديدة، ابتداءً من ثانى أيام عيد الفطر المبارك، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثالثة مساءً، وذلك لاستقبال المواطنين المصريين القادمين من الخارج لقضاء إجازة العيد والراغبين فى استخراج تصاريح العمل.



التنمية المحلية تنتهى من كراسة الشروط لتطبيق قانون تنظيم انتظار المركبات

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن الإنتهاء من كراسة الشروط والمواصفات الموحدة للمزايدة العلنية العامة لطرح حق استغلال وتشغيل الشوارع لإنتظار المركبات بعد مراجعتها من مجلس الدولة والمعنية بالقانون رقم 150 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 5 لسنة 2021 بشأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع