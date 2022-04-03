اليوم السابع
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8 تصريحات لوزير الرى حول الوضع المائى والتغيرات المناخية

الأحد، 03 أبريل 2022 01:00 ص
8 تصريحات لوزير الرى حول الوضع المائى والتغيرات المناخية وزارة الرى
كتبت أسماء نصار

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تواجه مصر ودول العالم العديد من التغيرات المناخية خاصة فى منطقة الدلتا وهو ما يتطلب تكاتف الجهود لمواجهة تلك التغيرات.
 
 
وفى التقرير التالى نرصد أبرز تصريحات وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد عيد العاطى.
 
 
1- نشهد العديد من ظواهر الهجرة ونزوح السكان بسبب ندرة المياه والتي تتفاقم مع ظاهرة تغير المناخ.
 
2- تأثير واضح لتغير المناخ على الدورة الهيدرولوجية للمياه وعلى إمدادات المياه العذبة بشكل غير متساوي في جميع أنحاء العالم.
 
3- التغيرات المناخية تمثل تهديد خطير للأمن المائي والأمن الغذائي.
 
4- أهمية تحقيق التعاون الإقليمي بين الدول على أساس المنفعة المتبادلة في مجال التكيف مع المناخ.
 
5- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن أن تخسر 14% من ناتجها القومى بحلول عام 2050 بسبب الإجهاد المائي.
 
6- الإدارة الفعالة والمستدامة للمياه تقلل من شدة آثار التغيرات المناخية.
 
 7-مصر تدعم جهود لجنة قادة المياه والمناخ فى الإسراع من تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة
 
8- فعاليات دولية عديدة معنية بدمج أجندتي المياه والمناخ خلال العامين الحالى والمقبل أهمها إسبوع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخCOP27.
 

وزير الرى

المناخ

تغير المناخ

المياه

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